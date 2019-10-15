Верховный суд сократил срок украинскому шпиону Давыденко

Верховный суд Росии уменьшил на 3,5 года срок заключения гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает источник из зала суда.

«Изменить: смягчить наказание до семи лет лишения свободы, в остальной части оставить приговор без изменений», – передает РИА «Новости» вердикт судьи.

Заседание прошло в закрытом от публики режиме в связи с наличием в деле секретных материалов, Давыденко лично участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы. В суде в качестве слушателя присутствовал консул Украины.

Напомним, 6 июня в ЦОС ФСБ сообщили, что Верховный суд Крыма в приговорил Давыденко к 10 с половиной годам лишения свободы, он признан виновным в шпионаже в пользу СБУ.

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