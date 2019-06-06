Украинец осужден в Крыму за шпионаж в пользу СБУ

Верховный суд Крыма в четверг, 6 июня, принял решение приговорить украинского гражданина Константина Давыденко к 10 с половиной годам лишения свободы, он признан виновным в шпионаже в пользу СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС напомнили, что Давыденко был задержан в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности, передает ТАСС.

Суд установил, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Крыма «целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации».

В феврале Давыденко признался, что прибыл для сбора информации по заданию СБУ.