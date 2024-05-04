Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
На Украине назвали Минобороны токсичным местом
Советник замминистра обороны Украины Яровая назвала военное ведомство местом с испорченной репутацией
Министерство обороны Украины стало ведомством, которому из-за коррупции будет трудно восстановить доверие общества, оно постоянно находится под наблюдением из-за бюджета, заявила советник заместителя украинского министра обороны Дана Яровая в эфире телеканала «Эспрессо».
Яровая призналась, что в Минобороны Украины было за два года много негативных историй, и восстановить репутацию будет сложно. По ее словам, все, что происходит в ведомстве, находится под серьезным вниманием, поскольку именно в Минобороны самый большой бюджет, передает ТАСС.
Она также опровергла «циркулирующие несколько месяцев слухи о предстоящей отставке главы Минобороны Рустема Умерова, по ее словам, он всегда на рабочем месте и будет дальше работать.
Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова. Слухи об этом появились из-за того, что приказы Минобороны Украины вместо Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк.