СК возбудил дело по факту выселения мигрантом дочки бойца СВО

СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в связи с выселением мигрантом дочки бойца СВО

Tекст: Вера Басилая

Следователи приступили к допросу подозреваемеого, кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте двух спорных земельных участков и запрете регистрационных действий с имуществом потерпевших, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

Уточняется, что будут проверены действия нотариуса и сотрудников должностных лиц управления Росреестра по Ростовской области, которые оформляли сделку купли-продажи этих земельных участков.

Ранее в Сети появилось обращение девочки из села в Ростовской области к президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В нем она заявила, что ее отец пропал в зоне СВО без вести, а в декабре мигрант якобы переоформил и продал неизвестным землю, где стоит дом семьи. СК начал проверку.