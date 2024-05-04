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СК возбудил дело по факту выселения мигрантом дочки бойца СВО
СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в связи с выселением мигрантом дочки бойца СВО
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в связи с обращением о нарушении жилищных прав дочери участника СВО 14-летней жительницы села Самарское, сообщили в Следственном комитете.
Следователи приступили к допросу подозреваемеого, кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте двух спорных земельных участков и запрете регистрационных действий с имуществом потерпевших, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Уточняется, что будут проверены действия нотариуса и сотрудников должностных лиц управления Росреестра по Ростовской области, которые оформляли сделку купли-продажи этих земельных участков.
Ранее в Сети появилось обращение девочки из села в Ростовской области к президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В нем она заявила, что ее отец пропал в зоне СВО без вести, а в декабре мигрант якобы переоформил и продал неизвестным землю, где стоит дом семьи. СК начал проверку.