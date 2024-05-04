Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
Российская делегация вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Москву
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вылетела в Москву с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, сообщили в ФАП.
Лампаду с частицей Благодатного огня доставят в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, передает ТАСС.
Ранее накануне православной Пасхи в Великую субботу в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Напомним, фонд Андрея Первозванного уже много лет занимается доставкой Благодатного огня в Россию. В этом году его смогут встретить верующие в более чем 40 городах страны.