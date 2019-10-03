Грудинина раскритиковали за попытку оставить жену-инвалида без денег

Разборки с женой-инвалидом при бракоразводном процессе уничтожают репутацию бизнесмена Павла Грудинина, считает председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец.

«Поступок Павла Грудинина вызывает огромные вопросы по отношению к его ранним призывам о честности, порядочности и социальной справедливости. Всплывший на поверхность раздел семейного имущества означает, что Грудинин просто не может выстраивать отношения. Тем более когда речь идет об отношениях с женой – пусть даже супруга бывшая, но это та женщина, которая родила ему детей», – рассказала Ura.ru Ирина Волынец.

Также общественница уверена, что решение Грудинина крайне негативно отразилось на его личной репутации – оно повлияет в первую очередь на отношения с партнерами.

«Грудинин пытается ущемить свою супругу в финансовом отношении и позволяет себе публично лить грязь. Хотя каждому человеку в первую очередь следует уметь учитывать не только свои интересы, но и интересы того, кто посвятил тебе часть жизни», – заключила Волынец.



А член Совета по правам человека Екатерина Винокурова назвла ситуацию «запредельно некрасивой историей».

Ранее в четверг сообщалось, что Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск Грудинина, который просил признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности.

Видновский суд Подмосковья обязал Грудинина передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда о взыскании такой большой доли было обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.

Мособлсуд в июне подтвердил решение городского суда, и оно вступило в законную силу.

При этом в ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.