Решение о передаче двух третей имущества Грудинина экс-супруге вступило в законную силу

Московский областной суд подтвердил законность решения, обязавшего директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина отдать 2/3 имущества экс-супруге, об этом сообщили в суде.

«Решение Видновского городского суда от 23 апреля оставлено без изменения», – сказал собеседник РАПСИ.

Таким образом, Мособлсуд отклонил жалобу Грудинина на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым он обязан передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.

Осенью прошлого года это дело по итогам предварительного судебного заседания было передано по подсудности из Видновского городского суда Подмосковья в Никулинский суд Москвы из-за поступивших материалов о регистрации Грудинина в Москве. Однако столичный суд в марте вернул материалы в Видновский суд, так как этот город является постоянным местом жительства Грудинина.

При этом как Никулинский, так и Видновский суды по ходатайствам представителей Грудинина проводили судебные заседания в закрытом режиме.

Подмосковный суд в ходе процесса наложил обеспечительные меры на имущество Грудинина, в том числе на акции «Совхоза им. Ленина».

В июле 2018 года судебный участок мирового судьи №332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. Процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству представителей заявителя.

В ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.

Кроме того, ЦИК 21 марта отказалась передать Грудинину освободившийся в связи со смертью Жореса Алферова мандат депутата Госдумы. Также была отклонена жалоба на судебное решение по лишению депутатского мандата.

Комиссия ранее зарегистрировала несколько обращений, в которых заявители просят главу комиссии Эллу Памфилову воспрепятствовать передаче мандата депутату Грудинину. Они указали, что такое решение будет «заведомо незаконным» в связи с громкими судебными разбирательствами по бракоразводному процессу Грудинина, а также скандальными публикациями в СМИ о нем.

Напомним, в апреле Видновский городской суд Московской области передал бывшей супруге экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирине две трети их совместного имущества в рамках бракоразводного процесса.

Ранее Грудинина обращалась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой.