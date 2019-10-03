Полиция Парижа вышла на «марш ярости»

В Париже тысячи сотрудников полиции провели акцию протеста против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.

Акцию «Марш ярости» с требованием улучшить условия труда поддержали около 27 тыс. полицейских, сообщает Deutsche Welle.

Сразу несколько профсоюзов призвали принять участие в митинге. Это первая массовая протестная мобилизация сотрудников полиции во Франции с 2001 года.

Отмечается, что с начала акций протеста движения «желтых жилетов» во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями и актами насилия.

С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в следующем году он увеличит бюджет правоохранительных органов на 5%, а также увеличит штат полиции на 1400 рабочих мест.

Ранее в Париже акция в защиту климата переросла в столкновения с полицией.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами.