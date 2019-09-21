Акция в защиту климата в Париже переросла в массовые беспорядки

Акция в защиту климата, которая проходит в субботу в Париже, переросла в столкновения с полицией.

Среди мирных участников акции также были представители движения Black block. Они и начали устраивать беспорядки. Демонстранты разрушили несколько автобусных остановок, оставили надписи на стенах домов, разбили витрины магазинов, передает РИА «Новости».

Кроме того, митингующие выносили на проезжую часть мусорные баки и поджигали их.

Правоохранители призвали организации Greenpeace France и Youth For Climat покинуть шествие.

Парижская полиция несколько раз использовала слезоточивый газ и дымовые шашки для разгона демонстрации. Также для разгона ярых демонстрантов стражи порядка использовали дубинки.

Протесты во Франции возобновились две недели назад после примерно месячного перерыва.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин заявил, что не хотел бы повторения французской истории с «желтыми жилетами» в российской столице.



