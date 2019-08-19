Путин высказался об акциях протеста в Москве

Акции протеста в России связаны с электоральным циклом, заявил президент Владимир Путин, который находится с официальным визитом во Франции.

«Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе – в московские», – передает слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что в этом году до выборов не допустили 57 человек, которые допустили «очевидные нарушения в ходе избирательной кампании». В частности, он указал на фальсификацию подписей в поддержку кандидатов.

Он добавил, что российские власти будут делать все, чтобы внутриполитическая ситуация в стране развивалась строго в рамках закона, передает РИА «Новости».

«Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», – сказал он.

Однако, подчеркнул Путин, ни власти, ни граждане «не имеют права нарушать действующий закон», доводя ситуацию «до абсурда», до столкновения с властями.

«Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом», – добавил президент России.

Он добавил, что Россия дает людям выражать свой протест, законные акции в Москве в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

«У нас в июле и августе прошли массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест, они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства», – сказал Путин.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.

Путин в понедельник находится с визитом во Франции, где проведет переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.