Раненного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках

18-летний школьник Цанг, который во время акций протеста в Гонконге получил огнестрельное ранение, обвинен в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителя власти.

Цанг был госпитализирован в критическом состоянии после участия в столкновениях стражей порядка с радикальными антиправительственными демонстрантами в районе Цуен Ван в материковой части города, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTHK.

Кроме него, еще шесть человек получили обвинения за участие в беспорядках, еще один мужчина обвиняется в поджоге.

Во вторник СМИ сообщили, что в Гонконге полицейский впервые за время акций протеста произвел выстрел в активиста из боевого оружия, пострадавшего доставили в больницу.

Отмечалось, что причиной применения оружия стало нападение на полицейского.

Всего 1 октября в результате акций протеста в Гонконге пострадали 15 человек. В том числе полицейские и журналисты получили ожоги после того, как демонстранты применили против них коррозионную жидкость.

Массовые акции протеста в Гонконге начались летом.