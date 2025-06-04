Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Пеллегрини признал невозможным референдум об отмене санкций против РФ
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что инициатива об отмене антироссийских санкций не может быть вынесена на референдум из-за формальных нарушений.
Решение о невозможности организовать референдум по отмене антироссийских санкций объявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает Газета.ру. Об этом он сообщил гражданам в своем обращении, комментируя инициативу, получившую поддержку 395 тыс.401 человека.
Петицию с требованием провести референдум передали в президентскую канцелярию представители «Словацкого движения возрождения». Для рассмотрения инициативы требовалось не менее 350 тыс. подписей, этот порог был преодолен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай выразил протест против новых антироссийских санкций Евросоюза за включение в них китайских компаний.