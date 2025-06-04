Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Подтверждено родство главы полиции Армении с криминальным авторитетом
МВД Армении подтвердило родство главы полиции с криминальным авторитетом
Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции Арам Казарян является двоюродным братом убитого криминального авторитета Артура Казаряна.
Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила информацию о родственной связи нового начальника полиции Арама Казаряна с известным криминальным авторитетом Артуром Казаряном, убитым в 2021 году, передает РИА «Новости».
Саркисян заявила, что не будет опровергать сведения о родственных связях нового начальника полиции, однако, по ее мнению, это не может отрицательно сказаться на его профессиональной деятельности. Она подчеркнула, что в небольшой Армении у многих людей есть разные контакты и родственники, но каждый человек на своей должности должен выполнять определенную миссию.
Министр добавила, что если человек обладает необходимыми человеческими и профессиональными качествами, он сможет выполнять поставленные задачи без препятствий, и в этом случае она не видит проблем. По мнению Саркисян, Арам Казарян располагает системой ценностей и опытом, которые позволят ему справляться с возложенными на него полномочиями.
Ранее местные СМИ сообщали, что Арам Казарян является двоюродным братом Артура Казаряна, известного как «Туй Канакерский».