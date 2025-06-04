  • Новость часаУшаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
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    Голландцы нанесли Урсуле фон дер Ляйен удар в спину
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен
    Лавров назвал отказ Зеленского от краткосрочного перемирия грубейшей ошибкой
    Бастрыкин: Ущерб от украинских терактов составил около 1 млрд рублей
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    26 комментариев
    4 июня 2025, 21:52 • Новости дня

    Подтверждено родство главы полиции Армении с криминальным авторитетом

    МВД Армении подтвердило родство главы полиции с криминальным авторитетом

    Tекст: Вера Басилая

    Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции Арам Казарян является двоюродным братом убитого криминального авторитета Артура Казаряна.

    Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила информацию о родственной связи нового начальника полиции Арама Казаряна с известным криминальным авторитетом Артуром Казаряном, убитым в 2021 году, передает РИА «Новости».

    Саркисян заявила, что не будет опровергать сведения о родственных связях нового начальника полиции, однако, по ее мнению, это не может отрицательно сказаться на его профессиональной деятельности. Она подчеркнула, что в небольшой Армении у многих людей есть разные контакты и родственники, но каждый человек на своей должности должен выполнять определенную миссию.

    Министр добавила, что если человек обладает необходимыми человеческими и профессиональными качествами, он сможет выполнять поставленные задачи без препятствий, и в этом случае она не видит проблем. По мнению Саркисян, Арам Казарян располагает системой ценностей и опытом, которые позволят ему справляться с возложенными на него полномочиями.

    Ранее местные СМИ сообщали, что Арам Казарян является двоюродным братом Артура Казаряна, известного как «Туй Канакерский».

    4 июня 2025, 18:15 • Новости дня
    Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером

    Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов

    Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство цифрового развития РФ ведет активную техническую подготовку к запуску сервисов, которые станут частью нового отечественного мессенджера. Об этом сообщил министр Максут Шадаев в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.По мнению министра, отечественный мессенджер сможет получить преимущество за счет интеграции с государственными цифровыми сервисами. Путин поддержал инициативу.

    По его словам, мессенджер рассматривается как удобный инструмент для взаимодействия граждан с государственными сервисами, передает РИА «Новости». В него планируется интегрировать цифрового помощника – интеллектуальную систему, способную консультировать пользователя по вопросам получения госуслуг, автоматически заполнять и отправлять необходимые документы, а также предоставлять готовые результаты прямо в интерфейсе мессенджера.

    Шадаев также сообщил, что уже подготовлен законопроект, создающий юридические основания для постепенного внедрения этих решений. «С этой точки зрения у нас готовность есть», – подчеркнул министр. Он отметил, что техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии.

    Владимир Путин распорядился, чтобы правительство поддержало разработку сервиса. «Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу, это чрезвычайно важно», – сказал российский лидер.

    В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению законопроекта о новой цифровой платформе. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что ее создание может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.

    Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.

    Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.

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    4 июня 2025, 08:06 • Новости дня
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара в Одесской области было поражено подразделение украинских военных и французских наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «есть сведения о том, что в Одесскую область завезли неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям... Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело». Сообщается, что подразделение насчитывало до 50 человек.

    Кроме того, в Харькове ударами был разрушен цех по сборке беспилотников, а также поражен склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных. Лебедев уточнил, что прилет произошел в момент, когда склад был полностью заполнен, что привело к уничтожению оборудования и собранных моделей.

    Еще один удар был нанесен и по узлу логистики и складским помещениям украинских военных в подконтрольном ВСУ Херсоне. Координатор подполья подтвердил, что целью стали именно логистические объекты и склады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    До этого подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье также заявило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ

    Песков заявил об отсутствии повреждений Крымского моста после атаки ВСУ

    Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские формирования атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Крымский мост подвергся атаке со стороны украинских формирований, о чем сообщил на брифинге пресс-секретарь президента, передает ТАСС

    Представитель Кремля заявил: «Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает».

    Песков добавил, что российские власти принимают необходимые меры предосторожности из-за регулярных попыток Киева атаковать мирные объекты.

    Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту было временно остановлено, водителей призывали соблюдать спокойствие на объекте.

    Затем проезд для автомобилей через Крымский мост открыли после более чем двухчасовой приостановки движения.


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    4 июня 2025, 10:26 • Новости дня
    Стали известны подробности похищения блогера на Ярославском вокзале в Москве

    СМИ: Блогера Щепихина неизвестные насильно увезли на машине со спецсигналом

    Стали известны подробности похищения блогера на Ярославском вокзале в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на глазах очевидцев группа неизвестных силой затолкала блогера Арега Щепихина в багажник автомобиля у Ярославского вокзала, и его увезли, похищенный мужчина пока не обнаружен, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве, передает «Газета.Ru».

    Неизвестные мужчины схватили мужчину, силой затолкали его в багажник черного Mercedes с номерами АМР и спецсигналом и увезли в неизвестном направлении. Происходящее попало на видео, опубликованное в социальных сетях и Telegram-каналах.

    На кадрах видно, как четверо мужчин тащили сопротивлявшегося Щепихина через зал вокзала, не скрывая лиц, и погрузили его в машину. Пострадавший кричал: «Это не полиция!» и звал на помощь, однако никто из присутствующих, включая охрану, не вмешался. Очевидцы сообщили, что нападавшие были вооружены и говорили с кавказским акцентом, действовали уверенно, создавая видимость силовой операции.

    Позже Mercedes был задержан на Киевском шоссе, однако похищенного мужчину в салоне не обнаружили, сообщается в Telegram-канале Shot. Местонахождение похищенного остается неизвестным.

    Полиция начала проверку сообщений о похищении после появления видео в интернете, сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», похищенным оказался бизнес-консультант и блогер Арег Щепихин. Предполагается, что он мог стать жертвой из-за своих высказываний в соцсетях, содержащих оскорбления в адрес мусульман и кавказских народов.

    Мать Щепихина заявила, что он тяжело воспринимал события в Нагорном Карабахе и после конфликта начал публиковать резкие высказывания, сообщается в Telegram-канале Baza.

    СМИ сообщают, что поводом для похищения могли стать именно провокационные ролики блогера, активно распространявшиеся в кавказском сегменте интернета. Следствие рассматривает похищение как совершенное группой лиц с применением насилия, с возможным мотивом мести. Официальные комментарии силовых структур по мотивам и организаторам пока отсутствуют.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве.

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    4 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках прорыва на территорию Курской области участвует 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ из Львовской области, следует из данных некрологов.

    Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

    Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

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    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

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    4 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины

    Белый дом не принял решений по будущей поддержке Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти пока не определились с форматом дальнейшей помощи Украине, акцентируя внимание на приоритетности мирных переговоров.

    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения относительно будущей поддержки Украины, передает РИА «Новости». По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях и мирных переговорах по урегулированию конфликта.

    Отвечая на вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву, Уитакер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу пока не выработано. Он отметил: «Как я уже говорил, Соединенные Штаты сосредоточены на (мирных – ред.) переговорах ... поэтому не было принято никаких решений о будущей помощи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных. Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

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    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 18:46 • Новости дня
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Новый пакет военной поддержки для Киева будет включать более 100 кораблей и дроны, а его стоимость составит 400 млн евро.

    Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро, передает ТАСС. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня.

    «Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», – заявил Брекелманс. Он пояснил, что в рамках этого пакета Киеву передадут дроны и более 100 кораблей, включая патрульные, транспортные, десантные катера, а также катера специального назначения.

    Министр подчеркнул, что эта поддержка направлена на укрепление обороноспособности Украины на море. Ранее Нидерланды неоднократно предоставляли Киеву военную и финансовую помощь в рамках поддержки спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о намерении сохранить поддержку ключевых правительственных инициатив по Украине и миграции. Вилдерс также предложил пересмотреть объем помощи Киеву.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    3 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    Фигурантку дела о жилсертификате в Мытищах заподозрили в новом мошенничестве

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто еще одно уголовное дело против жительницы Мытищ, ранее подозреваемой в попытке мошенничества при получении жилищного сертификата на 24 млн рублей, сообщил СК.

    Следствие считает, что подача административного иска жительницей Мытищ о признании незаконным аннулирования сертификата является новой попыткой завладеть государственными деньгами мошенническим способом, сообщил СК в Telegram.

    Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело. В рамках расследования из суда были истребованы документы, представленные подозреваемой и ее представителем. Кроме того, в Мытищинский суд были поданы копии материалов уголовного дела, которые, по версии следствия, подтверждают незаконность получения жилсертификата.

    СК сообщал, что уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены также в отношении экс-замглавы администрации Мытищ из-за выдачи сертификата уроженке Центральной Азии на сумму более 24 млн рублей. По данным следствия, сотрудники муниципалитета не проверили достоверность сведений о доходах членов семьи и не удостоверились в проживании 13 человек в квартире, часть которых отбывала наказание или училась за границей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мытищах задержали гражданку Таджикистана, которая получила 24 млн рублей на покупку жилья с помощью поддельных документов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить ситуацию с предоставлением жилищной субсидии таджикской семье в Мытищах.

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    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

    Коментарии (10)
    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 13:31 • Новости дня
    Повар-мигрант в Петербурге до смерти забил коллегу из-за салата на кухне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг», сообщили в прокуратуре региона.

    Вечером 6 апреля у дома № 89 по улице Бухарестской 30-летний обвиняемый избил коллегу ногами и кулаками по разным частям тела, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого пострадавший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте от полученных травм.

    Обвиняемый признался, что ссора началась после того, как потерпевший забрал его заготовку – салат «Айсберг». В ответ на это он предложил коллеге выйти на улицу для выяснения отношений. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

    Обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности».

    В апреле 2024 года мигрант напал на фельдшера в Московской области из-за отказа медика давать справку для поступления ребенка в детский сад.

    Коментарии (4)
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