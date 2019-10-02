Раскрыта причина первого применения боевого оружия против демонстранта в Гонконге

Правоохранители в Гонконге впервые с начала демонстраций применили боевое оружие против протестующего после того, как активисты напали на полицейского, сообщают блогеры.

«Появилось новое видео про вчерашний выстрел в протестующего. То, что предшествовало стрельбе. Погоня и избиение одиноко идущего полицейского. Его завалили и начали мутозить, потом прибежали другие полицейские», – сообщает Telegram-канал «Китайская угроза».

Во вторник СМИ сообщили, что в Гонконге полицейский впервые за время акций протеста произвел выстрел в активиста из боевого оружия, пострадавшего доставили в больницу.

Всего во вторник в результате акций протеста в Гонконге пострадали 15 человек. В том числе полицейские и журналисты получили ожоги после того, как демонстранты применили против них коррозионную жидкость.

Массовые акции протеста в Гонконге начались летом.