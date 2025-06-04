Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

Tекст: Антон Антонов

Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.