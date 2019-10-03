Появился свидетель вмешательства Байдена в дела Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в декабре 2015 года лично просил Петра Порошенко отправить в отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина, инициировавшего расследование против руководства холдинга Burisma, где работал сын Байдена, заявил бывший и. о. генпрокурора Юрий Севрук.

По словам Севрука, изначально расследование в отношении холдинга Burisma не касалось Хантера Байдена, однако были люди, которые опасались, что оно может затронуть и сына бывшего вице-президента США, передает ТАСС.

«Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генерального прокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация», – заявил Севрук в интервью телеканалу NHK.

Он также отметил, что после увольнения Шокина «США предоставили финансовую помощь Украине в размере 1 млрд долларов».

На прошлой неделе были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.

Ранее вице-президент США Джозеф Байден сам сообщил, что в качестве условия выделения Киеву кредита в 1 млрд долларов требовал от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина.

«Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст». Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уеду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», – рассказал Байден в январе 2018 года подробности разговора с Порошенко.

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