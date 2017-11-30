Байден похвастался отставкой «сукина сына» с поста генпрокурора Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал о том, как вынудил украинского президента Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора страны.

«Мне дали задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий», – заявил Байден, слова которого приводятся в Twitter «Голоса Америки».

По его словам, президент Украины Петр Порошенко и в настоящее время уже бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещали, что будут принимать действия по генеральному прокурору, однако так и не сделали этого.

Чтобы добиться от Киева конкретных решений Байден пригрозил от имени тогдашнего президента США Барака Обамы не выделять Киеву кредитные гарантии на 1 млрд долларов.

«Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст». Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уеду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», – добавил Байден.

Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві: «Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей» pic.twitter.com/loDdFBIldr — Голоc Амepики (@chastime) January 24, 2018

В августе 2016 года Байден также рассказывал, что в качестве условия выделения Киеву кредита в 1 млрд долларов требовал от президента Украины Петра Порошенко уволить прежнего генпрокурора Виктора Шокина.

Порошенко 3 апреля 2016 года подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Виктора Шокина. На его место назначили Юрия Луценко – человека без высшего юридического образования, судимого и призывавшего к расправе с республиками Новороссии.