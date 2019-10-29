Акция «Возвращение имен» началась у Соловецкого камня в Москве

Акция «Возвращение имен» проходит у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве 29 октября – в канун государственного Дня памяти жертв политических репрессий.

Акция проходит с 10.00 до 22.00 у Соловецкого камня на Лубянской площади, где в течение 12 часов участники, сменяя друг друга, будут зачитывать имена, фамилии, возраст, профессию и дату расстрела людей в годы советского террора, только в Москве за этот период расстреляли более 40 тыс. человек. «Советские политзаключенные отмечали голодовкой этот день. Этот день – напоминание о трагических страницах нашей истории, когда множество людей были задержаны, расстреляны или отправлены в исправительные лагеря. Всего же за этот период было вынесено 725 тысяч смертных приговоров... Сегодня, накануне для памяти жертв политических репрессий, 29 октября, уже 13-й год по традиции весь день мы будем читать имена казненных в Москве. … Людей расстреливали тайно – мы делаем память о них публичной», – сказали организаторы в ходе церемонии открытия, передает РИА «Новости».

В акции приняли участие новый глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

Новый глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев после акции рассказал, что в его семье «никто не был расстрелян, даже репрессирован». «Мой дед был директором сельской школы, на него «настучали», должны были посадить, но у него был товарищ в НКВД, товарищ был смертельно болен, он его позвал, говорит – Трофим, я все равно умру, я тебя из списка вычеркну. И вычеркнул из списка, который готовился к репрессиям. Потом репрессии затихли, началась война, мой дед предполагал, что после войны репрессии возобновятся. Когда война закончилась, сразу переехали в Узбекистан, фактически, бежали, так, к счастью, удалось избежать репрессий», – сказал Фадеев.

Рассказывая о настоящем времени, он отметил, что в России «сейчас демократия, непростая система управления, идет притирка органов власти, силовых институтов и общества, здесь очень важно, чтобы общество не давало силовым структурам слишком жестко себя вести, чтобы общество предъявляло обоснованные претензии, когда нарушается право, закон, ни один случай нарушения закона не должен быть упущен».

«Сегодня в 13-й раз мы собираемся у Соловецкого камня как символа скорби, памяти и покаяния с тем, чтобы вспомнить именно тех, кто стал жертвами репрессий 30-50-х годов. Сейчас очень важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям. Попирание прав, неуважительное отношение к достоинству человека - это самые страшные преступления», – сказала Москалькова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что «сегодня аппарат уполномоченного по правам человека в России и мои коллеги делают все возможное для того, чтобы ни один случай неуважения человека, попавшего в СИЗО или в колонию, не прошел безнаказанно».

Бывший глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, что репрессии обошли и его семью. «Когда мне было лет 12, меня очень волновала тема репрессий. Это был 61-й год, о репрессиях писали довольно много. Я спросил своего деда - а почему тебя не расстреляли? Мне это показалось странным. Он ответил - но меня пять раз исключили из партии. Он был адвокатом, участвовал и в политических процессах. Каждый раз его после очередного процесса исключали из партии, а потом восстанавливали на съезде. Но, слава Богу, никого из членов моей семьи не расстреляли, не отправили в ГУЛАГ, так что я занимаюсь этой темой не потому, что в семье кто-то пострадал. Достаточно того, что пострадали десятки миллионов семей в нашей стране», – рассказал он.

В акции также приняли участие бывший уполномоченный по правам человека в России, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский и другие правозащитники.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.

Одним из первых памятников жертвам политических репрессий в Советском Союзе стал Соловецкий камень, установленный 30 октября 1990 года в сквере у Политехнического музея на Лубянской площади в Москве. Гранитный валун был привезен активистами общества «Мемориал» с Соловецких островов (архипелаг в Белом море), где с 1919 года находился концлагерь, с 1923 года лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах – Соловецкая тюрьма особого назначения. Сначала камень рассматривался как временный вариант памятника, но серый гранитный валун стал особым символом России.