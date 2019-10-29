Боевой потенциал базы ВС России в Армении решено удвоить

Боевой потенциал 102-й российской военной базы, которая дислоцирована в городе Гюмри в Армении, увеличится почти в два раза после перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники, сообщил командир базы полковник Николай Мартынюк.

Мартынюк доложил об этом министру обороны России Сергею Шойгу, который во вторник проинспектировал базу, передает ТАСС.

В свою очередь, начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев доложил Шойгу, что «материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме».

Он отметил, что полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник утром прибыл с рабочим визитом в Армению.