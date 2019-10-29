Шойгу прибыл в Армению

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник утром прибыл с рабочим визитом в Армению, где проинспектирует российскую военную базу в Гюмри.

«В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу (в Гюмри), где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов», – сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

В Ереване Шойгу проведет переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном. Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.

Также планируется, что Шойгу будет принят высшим политическим руководством Армении.

В прошлом году глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы Минобороны России генерал-полковником Александром Фоминым высказал отношение к российской военной базе в Гюмри.