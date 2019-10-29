Шойгу прибыл в Армению

Взгляд
29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
Разделы

Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
Перейти а раздел…

Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

Опознать террориста удалось только благодаря экспресс-анализу ДНКФото: EPA/ТАСС
Соединенные Штаты наконец убили человека, который уже много раз объявлялся убитым, но всегда потом оказывался живым – лидера ИГИЛ аль-Багдади. Почему это было сделано именно сейчас, причем столь кинематографичным образом, какое отношение к этой ликвидации имеет Россия и что изменит уничтожение лидера ИГИЛ на Ближнем Востоке? Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Референдум о смерти

    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

      Перейти а раздел…

      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
      Подробности...
      Обсуждение: 33 комментария

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России
              Лавров оценил «разворот над Атлантикой» ПримаковаРоснефть ответила на обвинения и угрозы со стороны СШАКремль отреагировал на захват американцами нефтяных полей в СирииТурция стала покупать российское оружие за рубли
              В Москве на вечеринке три человека отравились насмертьВ Раде предсказали поражение Украины в «газовой войне» с РоссиейВ Израиле раскрыли сеть по торговле женщинами из России и с УкраиныПодсчитаны потери россиян из-за отказа от «санкционных» продуктов
              Под санкциями США оказалась треть мировых запасов нефтиВ США предложили ввести новые санкции против «Северного потока – 2»Меркель получила премию Всемирного еврейского конгрессаРассекречены данные о помогавших СССР в создании атомной бомбы немецких ученых

              Главная тема


              Примаков научил Россию отстаивать интересы

              тактика переговоров


              Украина сообщила о новом иске против Газпрома

              начало конфликта


              Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО

              «мой второй дом»


              Малкин прокомментировал получение гражданства США

              Видео

              беды шахтеров


              Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

              «гибридные угрозы»


              Прибалтику трясет от маек с Путиным и «русских солдатиков»

              Ключевая ставка


              Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

              Незаконная добыча


              На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Стройная Россия


              Антон Крылов: Полезное должно стать дешевым

              Фундаментальный процесс


              Ирина Алкснис: Зачем Лукашенко воюет с войной

              Национальная судьба


              Дмитрий Ольшанский: Трагедия советских диссидентов – в их сражении за советскую власть

              на ваш взгляд


              Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?

              Шойгу прибыл в Армению

              29 октября 2019, 11:25

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Министр обороны Сергей Шойгу во вторник утром прибыл с рабочим визитом в Армению, где проинспектирует российскую военную базу в Гюмри.

              «В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу (в Гюмри), где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов», – сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

              В Ереване Шойгу проведет переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном. Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.

              Также планируется, что Шойгу будет принят высшим политическим руководством Армении.

              В прошлом году глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы Минобороны России генерал-полковником Александром Фоминым высказал отношение к российской военной базе в Гюмри.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............