В Тбилиси прошла акция протеста «шмаксистов»

Тбилисские «шмаксисты», которые являются альтернативой привычным таксистам, провели акцию протеста у здания МВД Грузии, потребовав прекратить их штрафовать и вообще отменить реформу такси в столице страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В организации «Шмакси» зарегистрировано около 500 «шмаксистов», которые не подчинились регуляции мэрии, разрешившей заниматься в городе извозом только тем водителям, которые перекрасят машины в белый цвет и получат «шашечки» от властей столицы Грузии.

Организовал «Шмакси» лидер партии «Гирча» («Шишка») Зураб Джапаридзе. Он прославился как борец за легализацию марихуаны в Грузии. А в мае этого года в партийном офисе открыли круглосуточный бордель – «Гирча» так решила бороться за легализацию проституции.

После акции у МВД «шмаксисты» сообщили, что намерены проводить регулярные масштабные митинги.

Мэр города Кахи Каладзе, однако, заявил, что нелегальные таксисты – «шмаксисты» будут штрафоваться и впредь как нарушители закона.

Реформа такси начата мэрией с 1 октября. До этого в Тбилиси таксовало примерно 30 тыс. человек. Из-за ужесточения стандартов и в связи с новыми требованиями столичных властей такси стало меньше на 30%, а цены за проезд увеличились в среднем на 40%.