Названо новое полезное свойство кофе

Американские специалисты провели ряд исследований и пришли к выводу, что регулярное употребление кофе способно снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Результаты исследования ученые из Медицинского колледжа Бэйлора представили в ежегодном собрании Американской коллегии гастроэнтерологов, передает РИА «Новости».

В исследовании приняли участие 34 человека, которые прошли скрининговую колоноскопию. В общей сложности было взято 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Распространенность различных бактерий сравнивали у людей с высоким (более 82,9 миллиграмма ежедневно) и низким уровнем потреблением кофеина.

Оказалось, что в первой группе значительно больше «хороших» противовоспалительных бактерий и существенно меньше вредных.

Подобные состав и структура микробиоты кишечника влияют на снижение риска развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что регулярное употребление кофе может привести к снижению риска подобных заболеваний.

Ранее гастроэнтеролог Мария Бадалян заявила, что замена утреннего приема пищи чашкой кофе может негативно отразиться на здоровье.

Также специалисты выяснили, что чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию и стать причиной снижения иммунитета.