Врач посоветовал воздержаться от кофе в сезон простуд

Чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию и стать причиной снижения иммунитета, в таком случае возрастает риск заболеть гриппом или ОРВИ, заявил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«В сезон простуд не стоит пить много кофе. Кофеин активно выводит воду из организма, а обезвоживание снижает иммунитет. Желательно заменить привычный кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры. Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои. Включайте в свое меню свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин С. Воду из кулера или другие напитки желательно пить комнатной температуры», – сказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва»

Нарушение режима сна также негативно влияет на иммунитет. «Соблюдайте режим сна. Недосыпание и стрессы снижают защитные силы организма, что делают вас уязвимым для вирусов и бактерий в сезон простуд», – пояснил специалист.

Защититься от гриппа, по словам эксперта, поможет вакцинация. «Чем больше в офисе привитых людей, тем меньше вероятность распространения инфекции. Правильнее всего привиться всем коллективом. Для этого можно пригласить медицинскую организацию в офис», – отметил Тяжельников.

Ранее Тяжельников рассказал, как отличить грипп от ОРВИ.