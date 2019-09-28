Врач рассказал об отличиях гриппа от ОРВИ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от ОРВИ.

Тяжельников уточнил, что ОРВИ – это общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп – один из представителей этой группы вирусов. Именно он в отличие от других может привести к серьезным осложнениям, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов», – сказал врач.

Он отметил, что при гриппе температуру трудно сбить в течение нескольких суток. Кроме этого, появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты. Между тем, при ОРВИ температура редко достигает 39 градусов и держится пару дней, а слабость и ломота в мышцах и суставах выражены не так явно.

«Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо, то грипп проходит за 7-10 дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления», – добавил Тяжельников, уточнив, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация.

Ранее главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов посоветовал семьям, где есть новорожденный ребенок, создать «кокон вакцинации».