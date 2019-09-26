Россиянам посоветовали создать «кокон вакцинации» новорожденных

Семьям, где есть новорожденный ребенок, рекомендуется создать «кокон вакцинации», заявил главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов.

«Кокон вакцинации» подразумевает иммунизацию окружения малыша, который появился на свет. Мама, папа, братья и сестры, ближайшие родственники должны быть вакцинированы от всех инфекций в соответствии с региональным календарем профилактических прививок. Причем сделать прививки, то есть создать защитный барьер или так называемый кокон, необходимо еще до рождения младшего члена семьи», – передает РИА «Новости» слова Филиппова.

По его словам, новорожденные дети наиболее уязвимы к различным вирусам. При этом самое опасное время – первые полтора-два года жизни, когда иммунная система только начинает формироваться, а отдельные прививки еще не сделаны из-за возрастных ограничений. К примеру, детям до шести месяцев еще нельзя проводить вакцинацию против гриппа, поэтому они «открыты» и легко могут заразиться от инфицированного взрослого.

«Что касается гриппа, то беременная женщина должна позаботиться о прививке на втором или третьем триместре. Это защитит от вируса не только ее, но и ребенка в течение первых шести месяцев после рождения», – отметил Филиппов.

Напомним, в начале сентября замруководителя департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова заявила, что департамент образования Москвы предложил принять закон, который давал бы возможность отказывать в приеме в школу детей без необходимых прививок.