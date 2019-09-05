Детей без прививок предложили не брать в московские школы

Департамент образования Москвы предложил принять закон, который давал бы возможность отказывать в приеме в школу детей без необходимых прививок, заявила замруководителя департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова.

«Мы предлагаем на законодательном уровне закрепить в качестве оснований для отказа в приеме детей на обучение в образовательную организацию на очную форму обучения отсутствие медицинских карт детей, а также документов, подтверждающих прохождение процедуры иммунизации ребенка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, за исключением тех случаев, когда есть медицинские показания для отказа от прививок», – передает РИА «Новости» слова Шаховой на круглом столе в Общественной палате Москвы.

По ее словам, непривитые дети могут становиться причиной прерывания образовательного процесса. Только в прошлом учебном году из-за инфекционных заболеваний непривитых детей было объявлено 46 карантинов, которые коснулись более 2 тыс. детей.

«По ветряной оспе это уже 434 карантина и более 11 тыс. детей», – добавила она.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что инициатива будет обсуждаться с представителями Госдумы, но по Конституции нельзя лишить ребенка образования.

«Для того, чтобы регулировать процесс обучения в школах, поступления в образовательные учреждения, нам необходимы изменения на федеральном уровне. Я уверен, что в осеннюю сессию вместе с депутатами Госдумы мы обсудим данный законопроект и будем выходить как субъект законодательной инициативы к коллегам в Госдуму. Мы в соответствии с Конституцией не можем лишить ребенка образования, максимум, на что мы можем пойти, если не будут сделаны прививки, - перевести на домашнее обучение. Но вносить регулятивные методы в случае отсутствия прививок мы можем», – отметил он.

Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД монахиня Елисавета (Сеньчукова) писала, к чему может привести мода на отказ от прививок.

Напомним, в апреле сообщалось, что Минздрав готовит законопроект, предусматривающий запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации и ответственность за публикацию подобных обращений.

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