Минздрав предложил наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав готовит законопроект, предусматривающий запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации и ответственность за публикацию подобных обращений.

«Через СМИ, интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», – сказала первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева, сообщает ТАСС.

Она посетовала на то, что данная информация распространяется в крупных масштабах, из-за чего «мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере».

Поэтому в Министерстве здравоохранения решили разработать проект закона, который запретит распространения информации с призывом к отказу от вакцинации. В ведомстве отметили, что под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».

Яковлева также сказала, что за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность в соответствии с законом «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях» в части установления ответственности за распространение в СМИ или в информационно-телекоммуникационных сетях информации с призывами к отказу от вакцинации.

Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД монахиня Елисавета (Сеньчукова) писала, к чему может привести мода на отказ от прививок.