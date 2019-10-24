Названа главная опасность употребления кофе по утрам

Замена утреннего приема пищи чашкой кофе может негативно отразиться на здоровье, заявила гастроэнтеролог Мария Бадалян.

«Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака – такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится», – заявила Бадалян «Вечерней Москве».

По ее словам, опасность может крыться и в проблемах с нервной системой. «Напиток полезен людям с пониженным давлением, поскольку способен повышать его. Но вот если человек, наоборот, гипертоник и начинает утро с кофе, это очень плохо отразится на его здоровье», – добавила медик.

Ранее главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию и стать причиной снижения иммунитета, в таком случае возрастает риск заболеть гриппом или ОРВИ.