Российский школьник запомнил более 13 тыс. знаков числа пи

Десятиклассник из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (УрФУ) Денис Бабушкин воспроизвел по памяти более 13 тысяч знаков числа пи и попал в Книгу рекордов России, сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

«Денис год тренировался, в том числе благодаря поддержке университетских преподавателей, и в августе в Москве участвовал в фиксации этого рекорда. В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему таким образом удалось воспроизвести за шесть часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака», - приводит РИА «Новости» слова представителя вуза.

По его словам, проверка результатов и подтверждение рекорда заняли около двух месяцев, официальное подтверждение и диплом школьник получил только в октябре. В пресс-службе вуза добавили, что Бабушкин увидел информацию о проведении состязаний на знание знаков числа пи, решил побить российский рекорд и начал тренироваться.

«Когда понял, что идет на рекорд, родители по его инициативе обратились в агентство «Пари» (организатор Книги рекордов России), и им все это (фиксацию рекорда, – прим. ВЗГЛЯД) организовали», – добавил представитель вуза.

До этого аналогичный рекорд России был установлен учителем истории и ОБЖ из городского округа Химки Московской области Владимиру Кондрякову, ему удалось воспроизвести 13 183 знака. Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, он в 2015 году воспроизвел 70 тыс. знаков.

Ранее девятилетний житель Чечни попал в Книгу рекордов России, отжавшись 4 тыс. 874 раза за один подход.