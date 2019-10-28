Пассажиров рейса Москва – Владивосток оштрафовали за разврат

Артемовский городской суд в Приморье оштрафовал на 1 тыс. рублей двух пассажиров авиарейса Москва – Владивосток за «действия развратного характера» на борту, сообщила представитель управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

Инцидент произошел в самолете Москва – Владивосток в пятницу, после происшествия пассажиры были доставлены в дежурную часть.

«Сегодня городской суд города Артема назначил наказание 41-летнему жителю Находки и 43-летней жительнице Владивостока в виде штрафа в сумме 1 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил– передает РИА «Новости» слова Мироненко.

Напомним, в субботу двое пассажиров рейса Москва – Владивосток были задержаны за развратные действия на борту самолета; они не реагировали на замечания окружающих и экипажа.

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