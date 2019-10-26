Пьяные пассажиры устроили разврат в самолете Москва – Владивосток

Двое пассажиров рейса Москва – Владивосток задержаны за развратные действия на борту самолета; они не реагировали на замечания окружающих и экипажа.

В полиции уточнили, что речь идет о 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнем жителе Находки, сообщает РИА Новости.

Пара находились в состоянии алкогольного опьянения и на борту занялась петтингом прямо на своих местах. Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину.

Позже обоих доставили в дежурную часть владивостокского аэропорта. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

По информации kp.ru, пара познакомилась перед посадкой в аэропорту Москвы. В полиции также подтвердили, что мужчина и женщина не состоят в браке.

Ранее двух пассажиров рейса Новосибирск – Пхукет не пустили в самолет из-за неадекватного поведения.