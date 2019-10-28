Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной

Если бы Мария Бутина не была россиянкой, то в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Если бы Мария не была бы россиянкой, думаю, что в отношении нее не были бы предприняты столь жесткие меры. Осуждать за то, что человек хочет наладить российско-американские отношения, отношения между людьми – что здесь плохого», – приводит слова Антонова РИА «Новости».

«Что касается приезда сюда (в США), [то] конечно, каждый россиянин, я вынужден это сказать, должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки», – приводит слова дипломата ТАСС.

Накануне посольство России потребовало от США прекратить охоту за россиянами по всему миру и использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.

Напомним, в минувшую субботу, 26 октября, россиянка Мария Бутина вернулась в Россию после 18-месяченого заключения в американской тюрьме. Спецдокладчик ООН назвала содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным. Сама россиянка рассказала о 52 часах допроса в ФБР, а также о том, что ей помогло выжить в одиночной камере.

В субботу Министерство юстиции США начало расследование с целью выяснения обстоятельств, послуживших предлогом для возбуждено дела против гражданки России Марии Бутиной, а также законности действий американской прокуратуры.

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