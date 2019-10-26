Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела против Бутиной

Министерство юстиции США начало расследование с целью выяснения обстоятельств, послуживших предлогом для возбуждено дела против гражданки России Марии Бутиной, а также законности действий американской прокуратуры, сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

По словам адвоката, проверка началась после получения в июле письма от защитника Бутиной, в котором он указывал на новую информацию, свидетельствующую о возможных нарушениях закона со стороны следствия, передает ТАСС.

«Я отчасти жду некоторых результатов (...) расследований того, как ФБР начало многие «российские» дела [в канун и во время американских выборов 2016 года], предпринимались ли [тогда компетентными органами США] ненадлежащие действия или нечто подобное», – заявил Дрисколл.

Он подтвердил, что обратился со своим письмом в том числе к спецпрокурору США Джону Дарему. Последний выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование, нацеленное на Дональда Трампа, ставшего победителем на последних президентских выборах в США. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Я направил письмо (...) месяца два назад Дарему и генеральному инспектору [Минюста Майклу] Хоровитцу, а также руководителю отдела профессиональной ответственности [этого же ведомства]», – рассказал Дрисколл. Должность руководителя упомянутого отдела Минюста США с конца сентября занимает Джеффри Регсдейл.

«Правительство [США] прислало ответ, заявив, что расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности. Я пока не знаю, что они делают или не делают, но знаю, что идет расследование», – отметил адвокат.

«Было непонятно, какой отдел [минюста США] должен проводить расследование. У нас была жалоба/предположение о том, что в деле Марии, возможно, имели место ненадлежащие действия прокуратуры. Поэтому я заявил, что мы хотим расследования этого, написал всем трем [подразделениям минюста США] и впоследствии получил ответное письмо, в котором говорилось, кто именно будет вести расследование – отдел профессиональной ответственности», – подытожил Дрисколл.

Накануне стало известно, что министерство юстиции США начало уголовное расследование по итогам проверки обстоятельств, при которых спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование касательно приписываемого Москве «вмешательства» в американские выборы и «сговора» президента США Дональда Трампа с Россией.

Напомним, в пятницу вечером россиянка Мария Бутина после депортации из США вылетела в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот». В апреле суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

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