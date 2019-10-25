Против врагов России и Трампа в США начали уголовное расследование

Американский минюст перевел из административного в уголовное поле проверку обстоятельств, при которых спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследовать якобы имевшие место «вмешательство» Москвы в выборы в США и «сговор» президента США Дональда Трампа с Россией, сообщили источники.

Проверку обстоятельств начала «российского дела» ведет федеральный прокурор Джон Дарем, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Теперь он получил право направлять повестки лицам, чьи показания считает важными для следствия. Также он получил возможность запрашивать нужные документы, созывать большое жюри присяжных и выдвигать уголовные обвинения.

Напомним, Дарем изучает, какую роль Украина и другие страны сыграли в открытии расследования против Трампа.