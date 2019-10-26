Пушков призвал Украину не «уповать на США»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы о «формуле Штайнмайера».

«В Киеве вновь ставят под вопрос «формулу Штайнмайера» – на сей раз [представитель Киева в Контактной группе Леонид] Кучма. Мол, это и абсурд, и капкан... Недавно Украина подписала формулу, затем стала ее искажать, а теперь и обличать», – отметил российский сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова, Кучма надеется на поддержку Украины со стороны США.

«Отныне Кучма уповает на США. Напрасно: [президенту США Дональду] Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс», – подчеркнул сенатор.

Накануне представитель Киева в Контактной группе раскритиковал «формулу Штайнмайера», назвав ее «сдачей Украины с потрохами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии «плана Б» по Донбассу, не исключив возможности выхода Украины из минского формата урегулирования, если Рада не примет закон об особом статусе Донбасса до Нового года. После этого глава МИД Украины Вадим Пристацко предупредил о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера».

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