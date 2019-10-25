Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»

Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.

«Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», – цитирует Кучму «Укринформ».

По его словам, проведение выборов в Донбассе до установления над ним контроля Киева вплоть до границы с Россией является абсурдом.

Кучма заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, так как это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины.

Он также отметил, что на восстановление региона потребуется 100 млрд евро.

Напомним, Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формулы Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.