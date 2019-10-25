В РЖД собрались отказаться от слова «плацкарт»

В России могут отказаться от термина «плацкарт» для пассажирских поездов, об этом заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) Петр Иванов.

В России, по словам Иванова, планируется ввести четыре класса для пассажиров поездов: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Эти наименования могут появиться в январе 2020 года, отметил он, передает РИА «Новости».

Слова «купе» и «плацкарт» пока сохранятся, так как эти термины есть в большом количестве нормативных документов, но в будущем от «плацкарта» могут отказаться.

Он отметил, что в новых вагонах не будет хлопающих дверей, этого удалось достичь за счет перехода на двухвагонный сцеп.

Новые вагоны будут оборудовать душевыми кабинами, холодильниками, микроволновками, розетками и USB-разъемами и сейфами. Для поездов дальнего следствия вагоны оборудуют Wi-Fi.

В июле сообщалось, что в России создали плацкарт с длинными полками и без «боковушек».