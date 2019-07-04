Плацкарт с длинными полками и без «боковушек» разработали в России

В Федеральную пассажирскую компанию (ФПК, дочерняя компания РЖД по пассажирским перевозкам в дальнем следовании) поступило предложение от производителя – разработать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время ФПК изучает мнение пассажиров, чтобы понять, насколько востребованным будет такой состав, передает РИА «Новости».

Новый интерьер похож на недавно разработанный для модернизированных плацкартных вагонов: те же, только более длинные, спальные места темно-серого цвета и красные подголовники. Только отсутствуют «боковушки». Все полки в новом вагоне размещены, как в привычных всем вагонах, парами друг напротив друга. Таким образом, обновленные интерьеры представляют собой что-то среднее между плацкартными вагонами и купе.

«Данный вариант компоновки вагона – это один из множества концепций дальнейшего развития нового подвижного состава. Это было одно из предложений «Вагонреммаша». Полки удлиняются, но сокращается количество мест», – рассказали в ФПК.

Вместо стандартных 54 спальных мест в обновленном вагоне без «боковушек» будет 40 полок, при этом их длина будет не менее 184 сантиметров. Отмечается, что длина стандартных полок – 166,5 сантиметра.

Впрочем, в ФПК подчеркнули, что говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно.

Ранее сообщалось, что к модернизированным плацкартным вагонам появились первые замечания.