Плацкарт с длинными полками и без «боковушек» разработали в России

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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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            Плацкарт с длинными полками и без «боковушек» разработали в России

            4 июля 2019, 17:18

            Текст: Анастасия Норина

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            В Федеральную пассажирскую компанию (ФПК, дочерняя компания РЖД по пассажирским перевозкам в дальнем следовании) поступило предложение от производителя – разработать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок, сообщили в пресс-службе компании.

            В настоящее время ФПК изучает мнение пассажиров, чтобы понять, насколько востребованным будет такой состав, передает РИА «Новости».

            Новый интерьер похож на недавно разработанный для модернизированных плацкартных вагонов: те же, только более длинные, спальные места темно-серого цвета и красные подголовники. Только отсутствуют «боковушки». Все полки в новом вагоне размещены, как в привычных всем вагонах, парами друг напротив друга. Таким образом, обновленные интерьеры представляют собой что-то среднее между плацкартными вагонами и купе.

            «Данный вариант компоновки вагона – это один из множества концепций дальнейшего развития нового подвижного состава. Это было одно из предложений «Вагонреммаша». Полки удлиняются, но сокращается количество мест», – рассказали в ФПК.

            Вместо стандартных 54 спальных мест в обновленном вагоне без «боковушек» будет 40 полок, при этом их длина будет не менее 184 сантиметров. Отмечается, что длина стандартных полок – 166,5 сантиметра.

            Впрочем, в ФПК подчеркнули, что говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно.

            Ранее сообщалось, что к модернизированным плацкартным вагонам появились первые замечания.


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