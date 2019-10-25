Мать «пьяного мальчика» рассказала о нестыковках в следственном эксперименте

Мать «пьяного мальчика» из Кировской области Наталья раскритиковала следственный эксперимент по его делу, по ее мнению, правоохранители не во всех деталях воссоздали картину происходящего.

Наталья сообщила телеканалу 360, что уже второй день наблюдает со стороны следственный эксперимент, ее не подпускают к месту действия, она наблюдает его со стороны.

В эксперименте, по ее словам, допущены неточности. Исполняющий «роль» ее сына мальчика одет в темно-зеленую куртку, а ее ребенок в тот день был в светло-коричневой, отметила Наталья.

Она добавила, что следователи сымитировали уровень травы, сделав слишком высокой и слишком густой. На момент происшествия она была ниже и более редкой, утверждает Наталья.

«Измеряют все, машину, которую показывали, это машина, которая сбила. Та же самая машина», – сказала она.

Мать мальчика уточнила, что в эксперименте участвует Nissаn Qаshqаi, на котором остались вмятины после аварии.

Ранее отец шестилетнего мальчика из Кировской области, который погиб под колесами машины полицейского, рассказал о нестыковках в расследовании уголовного дела.

Напомним, летом 2019 года шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, однако судмедэксперт ошибки не признал.