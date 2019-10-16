Судмедэксперт отказался допустить свою ошибку с кировским «пьяным мальчиком»

Проводивший экспертизу по делу о гибели в результате ДТП шестилетнего мальчика под Кировом Сергей Насонов заявил, что ошибки в результатах нет.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», – сказал Насонов, передает RT.

Он также отказался ответить на вопрос, много ли для ребенка обозначенное содержание алкоголя в крови.

Кроме того, Насонов сообщил, что повторную экспертизу проводить не будет.

Напомним, шестилетний мальчик погиб летом 2019 года. Его сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Позже стало известно, что в отношении полицейского, задавившего ребенка, была проведена служебная проверка. В данный момент он продолжает работать.

Также о нестыковках в расследовании уголовного дела рассказал отец мальчика.