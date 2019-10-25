Объяснено отставание некоторых регионов по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

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25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
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Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Бразилия хочет продать в Тулу самовар – военно-транспортный самолет на УкраинуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
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    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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              Объяснено отставание некоторых регионов по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

                 25 октября 2019, 17:30
              Фото: Николай Галкин/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              Число заявок на конкурс зависит от того, насколько сильный интерес к мероприятию проявляют местные губернаторы и журналисты. Такие причины назвал газете ВЗГЛЯД руководитель «Лидеров России» Алексей Комиссаров, объясняя, почему одни области и республики, – например, Ямал – лидируют в подаче заявок на конкурс, а вот Тува оказалась в аутсайдерах.

              «С первого дня проведения конкурса организаторы отказались от использования каких бы то ни было административных рычагов. Мы никого не заставляем, не принуждаем, чтобы регионы активно участвовали. В том числе, не принуждаем и руководителей этих регионов», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              «Мы видим: где-то губернаторы больше верят в этот конкурс, может, больше хотят привлечь людей в свои команды, используя «Лидеров России», и поэтому активнее рассказывают про конкурс, создают реальные возможности для его победителей», – сказал он.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва, Петербург и Ямал возглавили рейтинг активности подачи заявок на конкурс «Лидеры России». Среди отстающих – Забайкалье, Псковская область и Тува. Напомним также, что в прошлом году в ходе подачи заявок во втором сезоне конкурса неофициальное соревнование шло между федеральными округами, а не отдельными регионами, и тогда самую слабую активность показали Дальневосточный и Северо-Кавказский округа.

              Понятно, что Центральный округ, в том числе и Москва, притягивают большое количество управленцев – просто в силу экономической ситуации, поясняет теперь Комиссаров, – в связи с этим неудивительно и то, что из ЦФО поступает наибольшее количество заявок. А причина отставания других регионов кроется в целом комплексе факторов, полагает Комиссаров. «Тут и информирование жителей региона, и поддержка конкурса на местах, и в принципе разная управленческая активность людей», – резюмировал он.

              Где-то есть вопросы и к журналистам, – почему в некоторых областях и республиках информационная поддержка конкурса более серьезная, а в других ее меньше, продолжил Комиссаров. «Кто-то говорит, что везде, куда ни посмотришь – сплошные «Лидеры России». Информация появляется в газетах, в интернете, на телевидении. В тоже время встречаются люди, которые говорят: а мы вообще не слышали про конкурс. Какой третий сезон? Что это такое? Первый раз слышим», – посетовал руководитель конкурса.  

              Комиссаров напомнил: 4 октября президент России и председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса. Старт заявочной кампании был дан в рамках заседания Наблюдательного совета, состоявшегося в Сочи.

              С тех пор организаторы уже получили более 200 тысяч заявок. То, что заявки приходят не только со всей России, но и из-за рубежа, уже не новость – этим отличался и предыдущий сезон. Но по сравнению с прошлым годом, география конкурса увеличилась до 64 стран. Это на 16 стран больше, чем в прошлом году.

              Еще одна тенденция, которую зафиксировали организаторы – в состязании управленцев участвует все больше представительниц прекрасного пола. «В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день этот показатель составляет уже 27%. И думаю, в дальнейшем будет только расти», – констатировал Комиссаров. Наставники конкурса уделили большое внимание теме женского лидерства, и это дало свои результаты, подчеркнул он.

              Комиссаров также напомнил о новшествах третьего сезона. Помимо состязания на роль универсальных управленцев, которое проводилось и раньше, теперь одновременно можно подать заявку и по одному из конкретных трех направлений - «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Участникам третьего сезона предстоит пройти несколько отборочных этапов, сказал Комиссаров. Первый этап – видеоинтервью, в котором нужно рассказать о себе. Затем соискателям предстоит тестирование по географии, истории, литературе и другим наукам.

              Как известно, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

              Как сообщила газета ВЗГЛЯД, многие финалисты предыдущих сезонов (в частности, второго сезона 2018-2019 годов) уже получили высокие назначения в государственном аппарате. Так, в пятницу победитель второго сезона Евгений Грабчак был назначен заместителем министра энергетики России.

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