Объяснено отставание некоторых регионов по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

Число заявок на конкурс зависит от того, насколько сильный интерес к мероприятию проявляют местные губернаторы и журналисты. Такие причины назвал газете ВЗГЛЯД руководитель «Лидеров России» Алексей Комиссаров, объясняя, почему одни области и республики, – например, Ямал – лидируют в подаче заявок на конкурс, а вот Тува оказалась в аутсайдерах.

«С первого дня проведения конкурса организаторы отказались от использования каких бы то ни было административных рычагов. Мы никого не заставляем, не принуждаем, чтобы регионы активно участвовали. В том числе, не принуждаем и руководителей этих регионов», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Мы видим: где-то губернаторы больше верят в этот конкурс, может, больше хотят привлечь людей в свои команды, используя «Лидеров России», и поэтому активнее рассказывают про конкурс, создают реальные возможности для его победителей», – сказал он.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва, Петербург и Ямал возглавили рейтинг активности подачи заявок на конкурс «Лидеры России». Среди отстающих – Забайкалье, Псковская область и Тува. Напомним также, что в прошлом году в ходе подачи заявок во втором сезоне конкурса неофициальное соревнование шло между федеральными округами, а не отдельными регионами, и тогда самую слабую активность показали Дальневосточный и Северо-Кавказский округа.

Понятно, что Центральный округ, в том числе и Москва, притягивают большое количество управленцев – просто в силу экономической ситуации, поясняет теперь Комиссаров, – в связи с этим неудивительно и то, что из ЦФО поступает наибольшее количество заявок. А причина отставания других регионов кроется в целом комплексе факторов, полагает Комиссаров. «Тут и информирование жителей региона, и поддержка конкурса на местах, и в принципе разная управленческая активность людей», – резюмировал он.

Где-то есть вопросы и к журналистам, – почему в некоторых областях и республиках информационная поддержка конкурса более серьезная, а в других ее меньше, продолжил Комиссаров. «Кто-то говорит, что везде, куда ни посмотришь – сплошные «Лидеры России». Информация появляется в газетах, в интернете, на телевидении. В тоже время встречаются люди, которые говорят: а мы вообще не слышали про конкурс. Какой третий сезон? Что это такое? Первый раз слышим», – посетовал руководитель конкурса.

Комиссаров напомнил: 4 октября президент России и председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса. Старт заявочной кампании был дан в рамках заседания Наблюдательного совета, состоявшегося в Сочи.

С тех пор организаторы уже получили более 200 тысяч заявок. То, что заявки приходят не только со всей России, но и из-за рубежа, уже не новость – этим отличался и предыдущий сезон. Но по сравнению с прошлым годом, география конкурса увеличилась до 64 стран. Это на 16 стран больше, чем в прошлом году.

Еще одна тенденция, которую зафиксировали организаторы – в состязании управленцев участвует все больше представительниц прекрасного пола. «В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день этот показатель составляет уже 27%. И думаю, в дальнейшем будет только расти», – констатировал Комиссаров. Наставники конкурса уделили большое внимание теме женского лидерства, и это дало свои результаты, подчеркнул он.

Комиссаров также напомнил о новшествах третьего сезона. Помимо состязания на роль универсальных управленцев, которое проводилось и раньше, теперь одновременно можно подать заявку и по одному из конкретных трех направлений - «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Участникам третьего сезона предстоит пройти несколько отборочных этапов, сказал Комиссаров. Первый этап – видеоинтервью, в котором нужно рассказать о себе. Затем соискателям предстоит тестирование по географии, истории, литературе и другим наукам.

Как известно, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, многие финалисты предыдущих сезонов (в частности, второго сезона 2018-2019 годов) уже получили высокие назначения в государственном аппарате. Так, в пятницу победитель второго сезона Евгений Грабчак был назначен заместителем министра энергетики России.

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