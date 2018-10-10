Полпредство ДФО прогнозирует рост активности дальневосточников на конкурсе «Лидеры России»

«Полпредство ДФО безусловно поддерживает проведение конкурса. Мы ведем работу по этому поводу – и будем активно ее продолжать», – заявил газете ВЗГЛЯД Тимур Чернышев, пресс-секретарь полпреда президента в ДФО. Так он прокомментировал тот факт, что Дальний Восток по числу заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» оказался пока на одном из последних мест.

«Самые активные и талантливые дальневосточники должны получать «путевку в жизнь», конкурс для них является хорошим стартом и социальным лифтом, возможностью показать себя и быть увиденным на федеральном уровне, – считает Тимур Чернышев, пресс-секретарь полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. – Сейчас к информированию молодежи подключены руководство дальневосточных вузов, общественные организации. Мы видим, что интерес к конкурсу на Дальнем Востоке есть. Отметим, что прием заявок на конкурс только начался».

В этом году конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября, напомнил он.

«Во время первого конкурса большая часть заявок была подана в последние дни приема. Также стоит учитывать, что Дальний Восток – самый малонаселенный федеральный округ. Поэтому процент заявителей на конкурс соответствует среднероссийскому (если поделить на численность населения). Стоит отметить, что на конкурсе количество не так важно, как качество», – сказал Чернышев.

Он напомнил: из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, по окончании дистанционного финала в очный этап попал 601 участник от ЦФО, по 301 от ПФО и СФО, по 299 от СЗФО и ЮФО, 300 от УрФО, 303 от ДФО и 287 от СКФО.

«В итоге были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. Среди них – дальневосточники, получивших федеральных наставников. Например, жители Хабаровского края: зампред правительства края по вопросам развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков, сотрудник регионального отделения «Ростелекома» Андрей Рузанов, сотрудник РЖД Александр Симоненко, депутаты Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков и Николай Стецко. Можно еще добавить Максима Терещенко, он стал министром промышленности Якутии после победы на конкурсе», – перечислил Чернышев, добавив, что выступления победителей конкурса прошли на четвертом Восточном экономическом форуме.

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, на конкурс «Лидеры России» к 11 октября было подано более 24 тыс. заявок. Среди российских участников по количеству заявок пока лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее следуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9,8%), Южный (8,7%). Наименьшую активность пока показали Дальневосточный (3,7%) и Северо-Кавказский (3,14%) округа.

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф/

Напомним, что конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной год назад по инициативе Владимира Путина. На участие в первом конкурсе «Лидеры России» 2017-18 годов, было подано почти 200 тысяч заявок со всей страны.