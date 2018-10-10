Полпредство ДФО прогнозирует рост активности дальневосточников на конкурсе «Лидеры России»

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...

Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Полпредство ДФО прогнозирует рост активности дальневосточников на конкурсе «Лидеры России»

             12 октября 2018, 20:29
          Фото: Нина Зотина/РИА Новости
          Текст: Олег Исайченко

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          «Полпредство ДФО безусловно поддерживает проведение конкурса. Мы ведем работу по этому поводу – и будем активно ее продолжать», – заявил газете ВЗГЛЯД Тимур Чернышев, пресс-секретарь полпреда президента в ДФО. Так он прокомментировал тот факт, что Дальний Восток по числу заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» оказался пока на одном из последних мест.

          «Самые активные и талантливые дальневосточники должны получать «путевку в жизнь», конкурс для них является хорошим стартом и социальным лифтом, возможностью показать себя и быть увиденным на федеральном уровне, – считает Тимур Чернышев, пресс-секретарь полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. – Сейчас к информированию молодежи подключены руководство дальневосточных вузов, общественные организации. Мы видим, что интерес к конкурсу на Дальнем Востоке есть. Отметим, что прием заявок на конкурс только начался».

          В этом году конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября, напомнил он.

          «Во время первого конкурса большая часть заявок была подана в последние дни приема. Также стоит учитывать, что Дальний Восток – самый малонаселенный федеральный округ. Поэтому процент заявителей на конкурс соответствует среднероссийскому (если поделить на численность населения). Стоит отметить, что на конкурсе количество не так важно, как качество», – сказал Чернышев.

          Он напомнил: из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, по окончании дистанционного финала в очный этап попал 601 участник от ЦФО, по 301 от ПФО и СФО, по 299 от СЗФО и ЮФО, 300 от УрФО, 303 от ДФО и 287 от СКФО.

          «В итоге были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. Среди них – дальневосточники, получивших федеральных наставников. Например, жители Хабаровского края: зампред правительства края по вопросам развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков, сотрудник регионального отделения «Ростелекома» Андрей Рузанов, сотрудник РЖД Александр Симоненко, депутаты Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков и Николай Стецко. Можно еще добавить Максима Терещенко, он стал министром промышленности Якутии после победы на конкурсе», – перечислил Чернышев, добавив, что выступления победителей конкурса прошли на четвертом Восточном экономическом форуме.

          Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, на конкурс «Лидеры России» к 11 октября было подано более 24 тыс. заявок. Среди российских участников по количеству заявок пока лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее следуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9,8%), Южный (8,7%). Наименьшую активность пока показали Дальневосточный (3,7%) и Северо-Кавказский (3,14%) округа.

          Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф/

          Напомним, что конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной год назад по инициативе Владимира Путина.  На участие в первом конкурсе «Лидеры России» 2017-18 годов, было подано почти 200 тысяч заявок со всей страны.


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