«Лидеры России» займутся медициной, финансами и наукой

«Лидеры России» становится не только инструментом для поиска универсальных управленцев для госорганов. С этого года в рамках конкурса появились три направления: здравоохранение, наука и финансы. Причем именно медицине уделяется особое внимание. Ведь победителям, судя по всему, сразу после конкурса придется принимать непосредственное участие в модернизации здравоохранения.

Третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России», старт которому на прошлой неделе дал президент страны Владимир Путин, уже может похвастаться первым серьезным успехом. «В пятницу конкурс стартовал, сейчас утро вторника – второй рабочий день, выходные не берем. Сейчас у нас 46 570 регистраций за неполные полтора рабочих дня», – рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая в Москве на конференции, посвященной нововведениям конкурса.

Как уже было заявлено, в рамках конкурса появятся три трека, то есть профессиональных специализации: «Наука», «Финансы и технологии» и «Здравоохранение». Причем обсуждение медицинского направления стало одним из приоритетных. По словам вице-премьера России, наставника конкурса Татьяны Голиковой, отечественное здравоохранение остро нуждается в профессионалах-руководителях.

«Врачей-организаторов в армии трехмиллионной медицинских работников всего 1%. Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере. А с другой стороны – отрасль испытывает нужду не просто во врачах, а во врачах-управленцах, которые могут организовать процессы по-новому», – пояснила Голикова. Она также напомнила, что Путин недавно объявил новый этап модернизации первичного звена здравоохранения, и поэтому там особенно срочно требуются управленцы.

«Нам в отрасли нужны люди, способные стратегически планировать инфраструктуру здравоохранения, которая гибко меняется с учетом перераспределения населения, – добавила министр здравоохранения Вероника Скворцова. – Нам нужны люди, которые будут успешно использовать цифровые технологии и транспортные услуги, которые будут развивать санитарную авиацию и другие способы коммуникации».

По словам Скворцовой, из 75 тысяч медицинских учреждений более 60 тысяч – это медицинские учреждения первого звена, на которые, однако, приходится 1% управленческих кадров. «Может быть, больше и не нужно. Но этот 1% должен быть очень качественным. Эти люди должны соответствовать и интеллектуальному уровню, и социальной ответственности, и управленческим навыкам, и, кроме того, владеть профессиональными навыками», – подчеркнула Скворцова.

Один из победителей прошлого сезона «Лидеров России» врач Владимир Романов в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД приветствовал появление в конкурсе отдельного медицинского направления. «Организаторы поступили правильно. В прошлом сезоне из 200 тысяч участников лишь 3730 человек представляли медицину, из них 73 вышли в полуфинал и всего 20 человек вышли в финал. Это ничтожно малые цифры на фоне того, что в нашей сфере работает около 3 млн человек», – констатировал врач.

«Надеюсь, что в третьем сезоне удастся выявить новых специалистов. Призываю своих коллег не бояться, подать заявку и принять участие в конкурсе, тем самым открывая для себя новые возможности и горизонты»,

– сказал собеседник.

По словам Романова, участие в конкурсе позволило ему не только проверить свои «знания и навыки в честной конкуренции с представителями других отраслей», но и убедиться в эффективности социальных лифтов в России.

«Я более трех лет работаю первым заместителем главного врача московской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. После победы в конкурсе я получил в наставники Веронику Скворцову, а также образовательный грант, позволяющий мне обучаться в РАНХиГС по программе «Мастер государственного управления», – рассказал Романов. – Конкурс способствовал тому, что на меня обратило внимание руководство города Москвы и руководство здравоохранения столицы. В итоге мне было предложено перейти на работу в департамент здравоохранения. И буквально завтра у меня первый рабочий день в должности начальника управления организации и обеспечения деятельности медицинских учреждений».

Участники конференции говорили и о том, что в новых современных менеджерах остро нуждается не только медицина, но и наука. По словам помощника президента России Андрея Фурсенко, сейчас ученые, прежде всего, хотят заниматься исследованиями, а вот в начальники они не стремятся.

«Сегодня в науке востребованность управленцев выше, чем мотивация стать управленцами. Желание взять на себя ответственность невелика, так как ученым есть чем заниматься. И ответственность за коллектив в таких условиях вступает в противоречие с занятием наукой», – отметил Фурсенко. По словам помощника президента, у всех интересующихся наукой должен быть шанс стать управленцами. Но здесь есть своя специфика – зачастую ученые болезненно относятся к тому, что ими управляют менеджеры со стороны.

Не менее важным, по мнению участников конференции, станет и третий трек конкурса – «Финансы и технологии». По словам старшего вице-президента Сбербанка Юлии Чупиной, появление этого направления «отражает огромную задачу по цифровизации» страны.

«Мы должны предоставить наилучшие цифровые продукты и для компаний, и для общества в целом», – сказала Чупина. Она добавила, что организаторы трека сделают упор на «цифровые науки, на инновационность, на решение проблем системного мышления».

«Это то, без чего в XXI веке нельзя обойтись. И мы надеемся, что участники конкурса внесут свой вклад в то, чтобы Россия стала наиболее технологически развитой и продвинутой страной во всем мире», – подчеркнула вице-президент Сбербанка.

Еще один наставник конкурса, ректор РАНХиГС Владимир Мау признался, что очень рад появлению отраслевых треков. «Это исключительно важная история, потому что все-таки великий управленец, конечно, может управлять решительно всем, но очень правильно, когда мы будем подбирать людей из профессии. И в этом смысле – главный врач должен понимать ремесло точно так же, как директор института должен говорить на языке, понятном научной общественности», – сказал Мау.

Об особой значимости отраслевых треков для государства и общества заявил и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Мы смотрели как на то, насколько значимы для страны эти сферы, так и на активную позицию наставника, заказчика трека, его понимание, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции», – пояснил Комиссаров. Он отметил, что решение о добавлении новых специализаций будет приниматься по итогам этого сезона.

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Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказал о модернизации процедуры тестов. «Будет два этапа общего тестирования. Первый: на интеллектуальные способности, тест общих знаний и оценка видео-эссе с помощью искусственного интеллекта. Те, кто успешно этот этап преодолеют, попадают на второй этап тестирования, там будет два теста на управленческий потенциал. В прошлых сезонах был один тест, в этом году их два. Участники, успешно преодолевшие оба этапа, затем попадают на очные испытания», – сообщил Безручко.

Еще одно новшество: в этом сезоне претенденты могут подать сразу две заявки – и на профильный трек, на узкого специалиста, и на общий поток «Лидеров», то есть на роль универсального управленца. В итоге от трех треков будет отобрано от 30 до 90 победителей в зависимости от количества заявок, а от общего потока ожидается от 210 до 270 победителей. Но в любом случае в суперфинал выйдет в сумме 300 человек.

Теперь самое важное для потенциальных соискателей – успеть подать заявку на конкурс до 27 октября. «И я хотел бы обратиться не только к тем, кто сам собирается принять участие, но и к их родителям, мужьям и женам. Иногда для хорошего движения вперед не хватает пинка сзади», – сыронизировал Кириенко.

«Участники прошлых сезонов очень часто мне говорили, что сомневались, но принимали решения после слов супругов. Очень часто мужчин мотивировали женщины, поэтому я часто слышал про маму, бабушку, жену и сестру. Момент действия наступил», – улыбнулся первый замглавы АП.

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