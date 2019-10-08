На участие в конкурсе «Лидеры России» подано более 46,5 тыс. заявок

Свыше 46,5 тыс. заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России» в первые дни после объявления, сообщил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«В пятницу он (конкурс) стартовал, сейчас утро вторника – второй рабочий день, выходные не берем. Сейчас у нас 46тыс. 570 регистраций. То есть более 46 тыс. регистраций за неполные два рабочих дня», – сказал Кириенко, передает ТАСС.

Он напомнил, что о начале конкурса было объявлено на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей», которое состоялось 4 октября в Сочи. Регистрация продлится до 27 октября.

«Решение о старте принималось президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в пятницу на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». И это неслучайно, потому что и сам этот проект по социальным лифтам для лучших управленцев страны, и вообще создание организации «Россия – страна возможностей» – это решение президента, и оно нацелено на то, чтобы создать для каждого человека в нашей стране возможность для самореализации», – подчеркнул Кириенко.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.