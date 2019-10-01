Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения

Президент России Владимир Путин проведет 2 октября совещание по модернизации первичного звена здравоохранения, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В фокусе внимания – вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала – 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.

Депутат Госдумы, профессор Николай Говорин, комментируя газете ВЗГЛЯД разработку правительственного плана реформы первичного звена здравоохранения, пояснил, что главной проблемой отечественной медицины остается нехватка кадров.

Эксперт ОНФ Николай Дронов сообщал, что поручение Путина к 1 октября представить ему правительственный план реформы первичного звена здравоохранения имеет особое значение, так как именно на этом уровне с отечественной медициной сталкивается большинство россиян.