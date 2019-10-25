Немецкий эксперт объяснил неудачу с отменой санкций против России в бундестаге

Взгляд
25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
Разделы

Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Бразилия хочет продать в Тулу самовар – военно-транспортный самолет на УкраинуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома. Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...

Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

      Перейти а раздел…

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мэра Киева Кличко заподозрили в госизмене
              Названа выгода России от размещения военной базы в ЦАРНемецкий эксперт объяснил неудачу с отменой санкций против России в бундестагеВ США оценили прилет Ту-160 в ЮАРКиев заявил об обязанности Газпрома использовать ГТС Украины в 2020 году
              Цзю поддержал дагестанцев в конфликте с МакгрегоромУдаривший крымского журналиста чеченский байкер извинилсяЗеленский потребовал расследовать убийства правоохранителей во время МайданаЭлтон Джон объяснил смерть Джорджа Майкла нежеланием быть геем
              Эксперт объяснил стремление США захватить месторождения нефти в СирииБогатейший человек мира потерял за вечер 7 млрд долларовСоловьев объяснил, что удерживает Европу от реабилитации ГитлераАмериканская журналистка оценила традиционную русскую баню

              Главная тема


              Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

              «вы-то что сами делаете?»


              Небензя дал отпор Германии в СБ ООН

              громкое дело


              Израиль отложил решение об экстрадиции российского «хакера» Буркова в США

              лидеры мнений


              Блогеры обрушились с критикой на Исинбаеву

              Видео

              охота на «мамонтов»


              В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

              Черный континент


              Россия в Африке пугает Запад и Китай

              Шендерович и Гозман


              Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

              позиции России на Балканах


              «Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Совесть нации


              Ольга Андреева: Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Глобальные перемены


              Иван Соловьев: Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

              Неолиберальная политика


              Андрей Манчук: В Чили закончился главный миф советских либералов

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              Немецкий эксперт объяснил неудачу с отменой санкций против России в бундестаге

                 25 октября 2019, 12:32
              Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Попытки выстраивать хорошие отношения с Россией поддерживаются 60 процентами немецкого общества. Но рейтинг политических сил, выступающих за отмену санкций, если и растет, то незначительно», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя провал попытки правой и левой оппозиции в бундестаге добиться отмены антироссийских санкций.

              Единство мнений правой партии «Альтернатива для Германии» и «Левой партии» по вопросу об отмене антироссийских санкций, объясняется трезвой оценкой положения дел, отметил германский политолог, эксперт клуба «Валдай» Александр Рар. По его словам, «партии, находящиеся в оппозиции в парламенте, просто исходя из логики, понимают, что санкции привели к большим потерям для немецкой экономики». Напомним, что согласно подсчетам, которые приводило Deutsche Welle, антироссийские ограничения наносят Германии урон в размере 770 млн долларов в месяц.

              «В свою очередь, правящие партии – христианские демократы (ХДС) и Социал-демократическая партия – по-прежнему убеждены, что Россию нужно наказывать за Крым, Донбасс. Их главное условие снятия санкций – согласие на это Польши и стран Прибалтики, а это очевидно невозможно», – отметил Рар.

              Ранее стало известно, что парламент Германии отклонил предложение «Левой партии» и правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по отмене санкций против России. Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией – нет продлению санкций против России», против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей «АдГ», сообщила Deutsche Welle. Документ правых евроскептиков из «АдГ» под названием «За новую политику в отношении России – сотрудничество вместо конфронтации» также отклонили. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией комитета по иностранным делам бундестага.

              Против инициативы проголосовали депутаты от правящей коалиции ХДС-ХСС и Социал-демократической партии Германии (в общей сложности 398 депутатов), а также либералы из Свободной демократической партии (80 мандатов в бундестаге) и фракция «Зеленых», которая располагает 67 голосами. Для сравнения: у инициаторов отмены санкций всего 160 мандатов – 91 у «АдГ» и 69 у «Левых».

              Любые попытки восстановить отношения с Россией, скорее вызывают одобрение в германском обществе – такие шаги поддержало бы больше половины немцев, отмечает Рар. «Однако для немцев, как и для граждан любой другой страны, на первом месте стоит собственное благосостояние. Поэтому все политические вопросы играют роль, но не первостепенную», – отметил Рар. По его мнению, к таким не первостепенным вопросам относится и вопрос об отмене или сохранении санкций против России, при всем том ущербе, который санкции причиняют экономике ФРГ. Рейтинг партий, ставших инициаторами проекта отмены санкций, если и растет, то не очень значительно, отмечает Рар. Судя по данным опросов, на федеральном уровне рейтинг «АдГ» составляет около 14%. Это заметно выше показателей 2013 года (6%), рейтинг даже снизился по сравнению с осенью 2018 года, когда «Альтернатива» набирала 18%. Рейтинг партии «Левые» традиционно колеблется от 8 до 10 процентов.

              Но при этом надо отметить падение популярности правящей коалиции. Сентябрьский соцопрос показал, что рейтинг партии Меркель ХДС составляет 27% – столько же, сколько у «Зеленых». Напомним, что летом прошлого года за ХДС были готовы проголосовать 29%, и тогда это называли худшим результатом христианских демократов за всю их историю. Рейтинг СДПГ, судя по уже упомянутому опросу, проведенному в сентябре этого года, ниже чем у «Альтернативы для Германии» – 13% у социал-демократов против 14% у «АдГ». Для сравнения: на последних выборах в бундестаг за СДПГ проголосовало более 20 процентов.

              Добавим, что за постепенное снятие санкций с России начинают выступать не только левые и правые депутаты бундестага, но и умеренные парламентарии. Так, в сентябре за смягчение ограничительных мер высказались отдельные депутаты от СвДП, социал-демократов и баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) – партнера христианских демократов по блоку ХДС-ХСС. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............