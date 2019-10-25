Немецкий эксперт объяснил неудачу с отменой санкций против России в бундестаге

«Попытки выстраивать хорошие отношения с Россией поддерживаются 60 процентами немецкого общества. Но рейтинг политических сил, выступающих за отмену санкций, если и растет, то незначительно», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя провал попытки правой и левой оппозиции в бундестаге добиться отмены антироссийских санкций.

Единство мнений правой партии «Альтернатива для Германии» и «Левой партии» по вопросу об отмене антироссийских санкций, объясняется трезвой оценкой положения дел, отметил германский политолог, эксперт клуба «Валдай» Александр Рар. По его словам, «партии, находящиеся в оппозиции в парламенте, просто исходя из логики, понимают, что санкции привели к большим потерям для немецкой экономики». Напомним, что согласно подсчетам, которые приводило Deutsche Welle, антироссийские ограничения наносят Германии урон в размере 770 млн долларов в месяц.

«В свою очередь, правящие партии – христианские демократы (ХДС) и Социал-демократическая партия – по-прежнему убеждены, что Россию нужно наказывать за Крым, Донбасс. Их главное условие снятия санкций – согласие на это Польши и стран Прибалтики, а это очевидно невозможно», – отметил Рар.

Ранее стало известно, что парламент Германии отклонил предложение «Левой партии» и правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по отмене санкций против России. Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией – нет продлению санкций против России», против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей «АдГ», сообщила Deutsche Welle. Документ правых евроскептиков из «АдГ» под названием «За новую политику в отношении России – сотрудничество вместо конфронтации» также отклонили. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией комитета по иностранным делам бундестага.

Против инициативы проголосовали депутаты от правящей коалиции ХДС-ХСС и Социал-демократической партии Германии (в общей сложности 398 депутатов), а также либералы из Свободной демократической партии (80 мандатов в бундестаге) и фракция «Зеленых», которая располагает 67 голосами. Для сравнения: у инициаторов отмены санкций всего 160 мандатов – 91 у «АдГ» и 69 у «Левых».

Любые попытки восстановить отношения с Россией, скорее вызывают одобрение в германском обществе – такие шаги поддержало бы больше половины немцев, отмечает Рар. «Однако для немцев, как и для граждан любой другой страны, на первом месте стоит собственное благосостояние. Поэтому все политические вопросы играют роль, но не первостепенную», – отметил Рар. По его мнению, к таким не первостепенным вопросам относится и вопрос об отмене или сохранении санкций против России, при всем том ущербе, который санкции причиняют экономике ФРГ. Рейтинг партий, ставших инициаторами проекта отмены санкций, если и растет, то не очень значительно, отмечает Рар. Судя по данным опросов, на федеральном уровне рейтинг «АдГ» составляет около 14%. Это заметно выше показателей 2013 года (6%), рейтинг даже снизился по сравнению с осенью 2018 года, когда «Альтернатива» набирала 18%. Рейтинг партии «Левые» традиционно колеблется от 8 до 10 процентов.

Но при этом надо отметить падение популярности правящей коалиции. Сентябрьский соцопрос показал, что рейтинг партии Меркель ХДС составляет 27% – столько же, сколько у «Зеленых». Напомним, что летом прошлого года за ХДС были готовы проголосовать 29%, и тогда это называли худшим результатом христианских демократов за всю их историю. Рейтинг СДПГ, судя по уже упомянутому опросу, проведенному в сентябре этого года, ниже чем у «Альтернативы для Германии» – 13% у социал-демократов против 14% у «АдГ». Для сравнения: на последних выборах в бундестаг за СДПГ проголосовало более 20 процентов.

Добавим, что за постепенное снятие санкций с России начинают выступать не только левые и правые депутаты бундестага, но и умеренные парламентарии. Так, в сентябре за смягчение ограничительных мер высказались отдельные депутаты от СвДП, социал-демократов и баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) – партнера христианских демократов по блоку ХДС-ХСС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД