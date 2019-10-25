В бундестаге не захотели отменять санкции против России

Парламент Германии отклонил предложение «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по отмене санкций против России.

Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией – нет продлению санкций против России», против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ, передает Deutsche Welle.

Документ АдГ под названием «За новую политику в отношении России – сотрудничество вместо конфронтации» также отклонили.

При этом обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией комитета по иностранным делам бундестага.

«Левая партия» призвала германское правительство провести работу с Евросоюзом (ЕС) для снятия экономических санкций против России, так как «они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их».

В партии также заявили, что федеральному правительству следует использовать форум «Петербургский диалог» в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала «конструктивного диалога».

В отношении ситуации на востоке Украины, «Левая партия» потребовала от Берлина «решительно требовать выполнения обязательств» всех сторон.

В свою очередь депутаты от АдГ требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что помогло бы постепенному ослаблению существующего визового режима.

Кроме того, в партии полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с Россией договор о безопасности в Европе.

Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Москва была исключена после возвращения Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в ЕС работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика Европы в отношении России провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме с самого начала не отвечало ее интересам.

Отметим, что в конце сентября представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

Согласно подсчетам, которые приводило Deutsche Welle, антироссийские санкции наносят Германии урон в размере 770 млн долларов в месяц.