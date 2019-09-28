В бундестаге призвали Берлин «сделать первый шаг» в снятии санкций с России

Представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции, сообщает телеканал RT Deutsch.

Призыв прозвучал на конференции «Пять лет санкций против России – как выйти из взаимной блокады?», которая прошла в бундестаге под патронажем Восточного комитета немецкой экономики, передает РИА «Новости».

Так, за смягчение ограничительных мер при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер.

Как считает член Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль, Берлин должен поддержать линию президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией. По его мнению, после пяти лет санкций необходимо «сделать первый шаг».

В свою очередь, депутат Клаус Эрнст из Партии левых (Die Linke), занимающий пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике, заявил, что шансы на то, что Германии удастся добиться снятия антироссийских санкций на уровне ЕС, – высоки. Он напомнил, что Берлин больше всего пострадал от взаимных ограничений.

По мнению Эрнста, их необходимо снять в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции в отношении Европы со стороны США. Кроме того, антироссийские ограничения не выполняют свои цели, добавил он.

Схожую позицию занял и депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, который также выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Напомним, в начале сентября стало известно, что послы ЕС согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России еще на полгода.

В среду глава МИД России Сергей Лавров на полях ГА ООН в Нью-Йорке назвал Евросоюз ненадежным партнером.

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