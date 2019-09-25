Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером, поскольку продолжает играть в геополитику и игнорирует все старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Евросоюз – ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», – заявил глава МИД России в интервью «Коммерсанту», комментируя возможность смягчения санкций Евросоюзом. По его словам, Москву не интересует, планирует ли ЕС отменять ограничительные меры.

По мнению Лаврова, Евросоюз «исповедовал эту логику» еще до украинского кризиса и воссоединения Крыма с Россией. Министр отметил, что во времена первого Майдана в 2004 году официальные представители ЕС поставили украинские власти перед выбором: с Россией или Европой.

Он также прокомментировал «Восточное партнерство», которое создавалось для развития интеграционных связей шести бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом. При этом Лавров напомнил, что при запуске проекта Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России.

«Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов», – указал глава МИД.

Напомним, в начале сентября стало известно, что послы ЕС согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России еще на полгода.

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