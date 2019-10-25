Пушков пообещал Германии новые потери из-за санкций против России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Бундестага отменить предложение фракции «Левых» о начале смягчения санкций против России.

«ФРГ уже потеряла более 100 млрд евро в результате санкций. Их продление выльется в новые потери», – написал сенатор в Twitter.

«Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели», – отметил Пушков.

Напомним, в конце сентября представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

Согласно подсчетам, которые приводило Deutsche Welle, антироссийские санкции наносят Германии урон в размере 770 млн долларов в месяц.